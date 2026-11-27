Los reclamos por las multas de tránsito provinciales no se terminan en La Plata. Las primeras quejas por la falta de turnos en el Juzgado Administrativo de Infracciones de 7 entre 42 y 43 surgieron hace dos meses, y desde entonces conductores de distintos puntos de la provincia siguen denunciando que quieren pagar sus actas y no encuentran la manera.

Desde temprano, conductores de distintos puntos de la provincia hacen fila todos los días frente al juzgado con la esperanza de pagar sus multas y volver en el día a sus ciudades.

"Soy de La Plata, pero hay gente de toda la provincia", le contó a EL DIA Jorge, uno de los afectados. Según su relato, hay situaciones que se repiten, y una de las más frecuentes es que a quienes tienen más de dos multas no los atienden si no sacaron turno. "A la gente que quiere pagar no le dan la oportunidad", resumió.

Su propio caso también genera dudas: lo multaron por cruzar un semáforo que, según afirma, estaba apagado. Jorge dijo que iba a consultar qué le respondían.

Un problema que se arrastra desde septiembre

A fines de septiembre, EL DIA informó que la plataforma online para pedir turnos aparecía paralizada y que tampoco había turnos disponibles en forma presencial. El juzgado atiende alrededor de 120 turnos por día. "Estamos viendo un aluvión de multas y cuesta atender a todo el mundo", admitió entonces una fuente del área de tránsito.

A comienzos de octubre, vecinos que habían viajado desde distintas localidades bonaerenses denunciaron que no pudieron regularizar sus multas por fallas en la página web y por turnos reprogramados sin aviso. Algunos perdieron un día de trabajo y tuvieron que pagar el traslado.

Qué dice la Provincia

El Ministerio de Transporte bonaerense atribuyó la demanda a que la Municipalidad de La Plata pasó a gestionar sus infracciones por fuera del sistema provincial, lo que concentró los trámites en el juzgado. También indicó que las multas pueden resolverse por internet o por carta certificada, en un plazo máximo de 20 días hábiles. Las fotomultas y las actas labradas a mano, en cambio, requieren pasar por el juzgado.

A comienzos de noviembre, la Provincia habilitó por la Disposición 99/2026 el Asistente Virtual de Infracciones BA, un chat de WhatsApp disponible las 24 horas. Permite consultar deudas, ver el estado de las actas y generar comprobantes de pago, y complementa al portal infraccionesba.gba.gob.ar.