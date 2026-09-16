Ratas en una escuela de Los Hornos

Docentes de la Escuela Secundaria Nº 3 de Los Hornos alertaron por la presencia de ratas en el establecimiento educativo. La inquietud fue planteada ante las autoridades del colegio y el consejo escolar de La Plata. Durante la jornada de ayer hubo un operativo de desratización, sin suspensión de clases.

El establecimiento educativo de 140 y 62 ya vivió una invasión de ratas en la zona de la biblioteca y en esta oportunidad fue en el sector del Laboratorio.

En la jornada de ayer realizaron una nota acompañada por firmas de docentes en la que pidieron que “se adopten las medidas necesarias para garantizar la salud de los alumnos y el personal” de la escuela.

Según fuentes del consejo escolar de La Plata, ya fueron tres veces a la manzana educativa de Los Hornos, donde se encuentra el establecimiento educativo.

La institución escolar funciona con tres turnos completos (mañana, tarde y noche) y alberga a cientos de estudiantes de 1° a 6° año, con múltiples divisiones por nivel, en un edificio de varios pisos con subsuelo y alta circulación diaria.

Meses atrás la comunidad educativo estuvo movilizada ante la presencia de asbesto.