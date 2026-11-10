Realizan más de 50 pedidos de arreglo de calles

A días de abrirse una importante licitación de obras viales en La Plata, la Defensoría envió al ejecutivo municipal un listado de más de 50 barrios que solicitaron en el organismo obras de reparación, mantenimiento, pavimentación y bacheo para que sean tenidos en cuenta como prioritarios.

Días atrás, desde la Defensoría se presentó un pedido formal dirigido al Intendente Julio Alak y a la Secretaría de Planeamiento municipal para exigir que se tomen como prioridad los más de 50 reclamos gestionados por la Defensoría Ciudadana durante el año pasado en este 2026 que tienen que ver con “necesidades reales de los vecinos para entrar y salir de sus hogares: baches, pozos profundos y calles completamente intransitables que rompen autos y resultan un peligro para peatones y conductores”.

Vale destacar que “en los próximos días se realizará la apertura de una licitación pública que destinará importantes fondos para la reparación de la infraestructura vial, principalmente en zona norte y otros puntos estratégicos del partido”, indicaron en la Defensoría.

En este sentido, el pedido presentado fue acompañado por tres listados que describen las zonas y las fechas en las que la Defensoría recibió y gestionó el reclamo vecinal. Uno corresponde a solicitudes y denuncias por calles intransitables, pozos y baches en Villa Elisa, Arturo Segui, El Rincón. Otro archivo con los reclamos de City Bell, Savoia, Los Porteños, Las Banderitas; y otro con pedidos de Villa Castells, Gonnet, Tolosa, Ringuelet, y barrios de Olmos, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Parque Sicardi y Barrio Aeropuerto.

Según se explicó, los expedientes que tramitan en la Defensoría Ciudadana constituyen un diagnóstico preciso y actualizado del deterioro de las calles que sufren los platenses cotidianamente, afectando la seguridad vial, rompiendo vehículos y aislando a familias enteras los días de lluvia. Con este pedido, se busca garantizar que la inversión prevista para la zona norte y el resto de la ciudad no ignore las demandas históricas que los vecinos reclaman en las vías administrativas que corresponden.

“Los fondos públicos deben asistir a quienes más lo necesitan, por eso acercamos los pedidos que hicieron los vecinos, que aún hoy no fueron solucionados y esperamos que sean considerados prioritarios en la planificación de las obras a licitar, manifestó la Defensora Luciana Bártoli.

PELIGRO EN 58 Y 16

Por otra parte, los vecinos volvieron a quejarse por el estado que presenta la esquina de 58 y 16, donde “no hay modo de esquivar los pozos profundos que se formaron en los últimos meses”.

Los frentistas apuntaron que “ni en velocidad de paso de hombre se puede salvar el vehículo que pasa por esa esquina, totalmente destruida”.

En el barrio aseguran que “nunca estuvo así la calle, tan dañada, lo que genera mucho peligro para quienes circulan por el lugar”. Informaron también que realizaron numerosos reclamos al 147 de la Municipalidad.