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La Región

Realizan un mantenimiento preventivo ante el fenómeno climático El Niño

El operativo se extenderá hasta el miércoles, abarca más de 5.600 metros de cauce entre Berisso y La Plata y contará con la participación de 350 trabajadores

Por Redacción

El Municipio participa de un operativo de limpieza y mantenimiento del arroyo Maldonado impulsado por el Gobierno bonaerense en coordinación con las autoridades locales y el Municipio de Berisso, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos de anegamientos ante las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

El procedimiento, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles inclusive, se lleva adelante el marco del Programa bonaerense para el Mantenimiento de Arroyos y Cauces Hídricos con Participación de Organizaciones Intermedias.

En ese sentido, las acciones abarcan un tramo de aproximadamente 5.670 metros lineales, desde la intersección de las calles 124 y 30, en Berisso, hasta la altura de la calle 24, en La Plata.

Para llevar adelante la intervención, participan 350 trabajadores que realizan tareas de retiro de materiales sobrenadantes y objetos capaces de obstruir el normal escurrimiento del agua; desmalezado de taludes y márgenes; desobstrucción de sectores bajo puentes; eliminación de embancamientos; y acopio de residuos para su posterior retiro.

Según se informó, está previsto que el operativo se replique progresivamente en todos los arroyos del partido, como parte de las acciones preventivas destinadas a reducir el riesgo hídrico.

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