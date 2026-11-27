Se desarrollará este viernes 27 de noviembreen Los Hornos, nuevas jornadas sanitarias impulsadas por la Municipalidad: de 10 a 13 en el Club Alumni, de 148 entre 70 y 72 habrá control del niño sano, vacunación de calendario, antigripal y contra el dengue y completamiento de planillas de Anses; y de 9 a 12 en el Club Centro de la Comunidad Rural, de 66 entre 173 y 174, estará destinada a jugadores y jugadoras de 6 a 18 años de la institución con control integral de la salud.

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