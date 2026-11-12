Realizarán una jornada de asesoramiento notarial en dos sedes de La Plata

Este sábado 14 de noviembre se realizará en La Plata una jornada de asesoramiento notarial abierta a toda la comunidad. La actividad tendrá lugar de 10 a 13 en dos sedes: el Colegio de Escribanos, ubicado en calle 13 N.º 770, y la Casa de la Cultura de Villa Elisa, en Arana N.º 236.

La propuesta forma parte de la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario y permitirá que los vecinos realicen consultas directamente con escribanos sobre distintos trámites y cuestiones legales de la vida cotidiana.

Entre los temas previstos se encuentran las directivas anticipadas de salud, las medidas de autoprotección, las autorizaciones para conducir o viajar, el régimen patrimonial del matrimonio, las donaciones y los testamentos.

También se brindará orientación sobre compraventas de inmuebles, sociedades, contratos, uniones convivenciales, pactos de convivencia y protección de la vivienda familiar, entre otros asuntos.

La jornada es organizada en la región por la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos bonaerense. Quienes necesiten más información pueden consultar el sitio oficial de la institución, colescba.org.ar.