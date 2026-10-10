En el marco de la inauguración de la nueva Plaza España que se realizará este lunes 12 de octubre, la Municipalidad de La Plata impulsó la creación de un mural monumental dedicado a Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de Miguel de Cervantes, a 421 años de su primera publicación.

La intervención, promovida por la Secretaria de Gobierno de la Comuna y realizada por la Facultad de Artes de la UNLP, se encuentra en la intersección de 8 y 66. La misma busca jerarquizar y embellecer el entorno del renovado paseo, fortaleciendo la hermandad cultural con España.

Con un lenguaje que apela a la ilustración y al collage -como recortes de papeles y libros que reconstruyen la historia-, la obra invita a reflexionar sobre la lealtad, la amistad, el idealismo y la realidad, la locura y la cordura.

Entre sus objetivos principales se destacan fomentar la cultura y la lectura, transformar muros vacíos en focos de identidad, narrar la dualidad humana y potenciar la memoria colectiva.

El mural será parte del circuito de homenaje que se vivirá este lunes durante la inauguración de la nueva Plaza España, que contará con la presencia del Embajador de España en Argentina y una amplia variedad de espectáculos musicales, bailes y gastronomía.

"El mural está concebido como una narrativa visual continua que fluye horizontalmente siguiendo como lógica la dirección actual de la circulación de los automóviles desde 66 hacia 8 como inicio, permitiendo a los espectadores recorrer de forma lineal la transformación del personaje, desde su obsesión inicial en su biblioteca, sus fantasías, la aparición en escena de Sancho Panza, su caballo, su enamorada, sus luchas hasta su trágico y lúcido lecho de muerte sobre calle 8", explicaron los autores.

Concebido como una narrativa visual continua que fluye horizontalmente siguiendo la circulación de los automóviles desde 66 hacia 8, el mural permite recorrer de forma lineal la evolución vital de Alonso Quijano.

La obra se estructura en bloques que representan los hitos de la novela:

- Viñetas 0 y 1 - La lectura y la locura: El hidalgo en su biblioteca, rodeado de libros y armaduras, donde nace su fantasía de convertirse en caballero, bautizando a su caballo como Rocinante.

- Viñeta 2 - Dulcinea: El amor idealizado en la figura de Dulcinea del Toboso.

- Viñeta 3 - La venta como castillo: La alucinación que transforma una posada humilde en fortaleza.

- Viñetas 4 y 5 - Las primeras derrotas: El cruce con los mercaderes toledanos y el escrutinio y quema de los libros de caballería por el cura y el barbero.

- Viñeta 6 - La salida y el escudero: El encuentro con Sancho Panza, el contraste entre el idealismo quijotesco y el realismo pragmático, con su rucio y la promesa de la ínsula.

- Viñeta 7 y 8 - El delirio: La icónica batalla contra los Molinos de Viento convertidos en gigantes y la aventura contra el rebaño de ovejas confundido con ejércitos.

- Viñetas 9 y 10 - El desengaño: La derrota en la playa de Barcelona ante el Caballero de la Blanca Luna y el retorno a la cordura de Alonso Quijano en su lecho de muerte, con un Sancho que llora la pérdida de la fantasía.

LOS ARTÍFICES DE LA FACULTAD DE ARTES

El diseño y realización estuvo coordinado por Martín Barrios, en articulación con la Cátedra de Muralismo y APM 1 y 2 a cargo de Claudia Piquet (coordinación de obra y titular de cátedra).

El equipo de artistas y realizadores lo integran Jaquelina Abraham (diseño y realización), Luciano Montolivo, Bruno Sirota, Emma Astarita, Patricia Recalt Martínez, María Martina Bajma Maero, Maximiliano Fernández y Jeremías Iriarte (registro en video, memoria logística), con la colaboración de Mateo en las últimas jornadas.