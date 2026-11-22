Con el objetivo de evaluar los protocolos de seguridad, se realizó este sábado un simulacro de incendio y evacuación en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Melchor Romero, ubicada en la intersección de calle 179 y 524, en La Plata.

El ejercicio recreó un foco ígneo originado en el interior de una de las celdas del establecimiento, con la hipótesis de un interno que resultaba herido como consecuencia del incidente. A partir de esa situación, se activó de inmediato el protocolo de actuación previsto para emergencias intramuros.

Según se informó, la maniobra de evacuación se completó dentro de los tiempos ideales estipulados por los organizadores, permitiendo poner a prueba la coordinación entre las distintas áreas internas y los cuerpos de asistencia externa.

Del despliegue operativo participaron, la brigada penitenciaria contra incendios, personal de los sectores de sanidad y seguridad de la dependencia, efectivos del grupo especial G.I.E. y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí.

La jornada buscó fortalecer la capacidad operativa del personal y verificar la eficacia de las vías de evacuación y asistencia médica frente a contingencias críticas dentro del penal.