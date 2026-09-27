Reclaman controles por fiestas nocturnas

Vecinos de Hernández volvieron a reclamar por la realización de controles sobre un predio situado en las inmediaciones de 511 y 132 bis, donde aseguran que se realizan encuentros nocturnos y exigen al Municipio que determine si el lugar cuenta con las habilitaciones correspondientes.

El reclamo tiene como antecedente un operativo realizado en agosto de 2023, cuando autoridades municipales y policiales desalojaron y clausuraron el establecimiento durante una fiesta que reunía a unas dos mil personas, entre ellas menores de edad.

Ahora, los residentes denuncian que volvieron a registrarse movimientos durante las noches y madrugadas y expresan preocupación por situaciones de inseguridad en las inmediaciones, aunque no está acreditada su vinculación con la actividad del predio.

Ante esta situación, solicitan inspecciones, mayor presencia preventiva y controles municipales, especialmente durante las noches de mayor concurrencia.