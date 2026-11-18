Vecinos y usuarios del sistema de salud pública manifestaron su profunda preocupación por el estado de las dos bajadas para discapacitados ubicadas en la intersección de 1 y 69, justo frente al Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín. Según advierten quienes transitan diariamente por la zona, ambas rampas se encuentran completamente tapadas por agua estancada, convirtiendo un punto clave de acceso sanitario en un obstáculo intransitable para sillas de ruedas, cochecitos y adultos mayores.

"Es indignante que justo en la puerta de un hospital de esta magnitud no se pueda cruzar la calle porque las rampas son una laguna", expresó uno de los frentistas que impulsó el reclamo vecinal. Asimismo, señalaron que la acumulación de líquido no solo bloquea la circulación peatonal, sino que también genera un foco de insalubridad: "El agua queda estancada días enteros y obliga a la gente con movilidad reducida a bajar por la calle, arriesgándose a que los atropellen".

Ante la falta de respuestas, la comunidad pide una intervención urgente de las áreas correspondientes para destapar los desagües y reparar la calzada en 1 y 69. El pedido busca garantizar la accesibilidad universal y la seguridad vial en uno de los corredores hospitalarios más transitados de la capital bonaerense.