Reclaman por una vereda destrozada en una concurrida parada de micros de Diagonal 74 y 6

Vecinos y usuarios del transporte público de La Plata manifestaron su fuerte preocupación por el deplorable estado de la vereda en la parada de colectivos ubicada en la intersección de Diagonal 74 y calle 6. El sector presenta baldosas completamente levantadas, pozos con acumulación de agua y escombros, lo que convierte la espera del colectivo en una maniobra peligrosa para cientos de peatones que circulan a diario por el lugar.

La zona representa un punto neurálgico para la movilidad urbana del centro platense, ya que allí convergen y hacen parada varias líneas clave del sistema de transporte de la ciudad, entre ellas la Línea ESTE, 202, 520, 215 y SUR 11.

Quienes transitan frecuentemente por esa esquina señalan que la rotura de la vereda dificulta tanto el ascenso y descenso a las unidades como el simple hecho de aguardar el paso del colectivo. "Es un peligro", afirmó con preocupación Elsa, usuaria habitual de la Línea Este, a EL DIA.

Dado que en esa parada coinciden ramales de alto tránsito que conectan distintos barrios del casco urbano y la periferia, el flujo de pasajeros es constante desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

Frente a este escenario, los vecinos exigieron una pronta reparación del sector por parte de las autoridades municipales para evitar caídas, torceduras y accidentes de mayor gravedad, especialmente entre adultos mayores y personas con movilidad reducida.