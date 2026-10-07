Reclamo de ATE frente a la Legislatura bonaerense: caos de tránsito en el centro de La Plata

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este miércoles un paro provincial y una movilización frente a la Legislatura bonaerense, 6 entre 51 y 53, donde el gremio busca instalar sus reclamos en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

La protesta tiene como uno de sus principales ejes el pedido de pase a planta permanente para trabajadores que actualmente se encuentran bajo distintas modalidades de contratación, entre ellos becarios. Desde ATE reclaman que el próximo presupuesto contemple la creación de los cargos necesarios para avanzar con esas incorporaciones y reducir las situaciones de precarización laboral.

A la demanda por estabilidad laboral se suma el reclamo por una recomposición de los salarios estatales. La movilización se produce luego de la última reunión paritaria con el Gobierno bonaerense, que terminó sin una oferta de aumento para los trabajadores, en un escenario en el que los gremios vienen reclamando la reapertura de las negociaciones.

Desde el sindicato también plantean que el Presupuesto 2027 incorpore recursos para fortalecer distintas áreas del Estado provincial. En ese sentido, reclaman la incorporación de personal en sectores considerados críticos y mayores partidas para sostener políticas públicas, especialmente aquellas vinculadas con la atención de las demandas sociales.

Otro de los puntos que ATE llevó a la movilización es el pedido de mayor progresividad tributaria, con una mayor presión sobre los sectores de mayores ingresos. Según el planteo gremial, esos recursos deberían contribuir a financiar una recuperación de los salarios de los trabajadores estatales.

La protesta también incluye reclamos vinculados con los trabajadores municipales. ATE pide que se asignen recursos para avanzar en la conformación del Consejo del Salario Municipal, una herramienta que el sindicato considera necesaria para discutir las condiciones salariales de los empleados de los municipios bonaerenses.

A su vez, el gremio reclama el fortalecimiento de la carrera administrativa y el avance hacia la construcción y plena implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo, con el objetivo de establecer reglas sobre estabilidad, derechos y condiciones laborales dentro del Estado provincial.

Entre las demandas aparece además un pedido de boleto gratuito para los trabajadores estatales de las áreas de Salud y Educación, que ATE fundamenta en el carácter esencial de esas tareas y en el impacto que tiene el costo del transporte sobre los ingresos de los empleados públicos.