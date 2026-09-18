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La Región

Reclamo de vecinos sobre un arbol hormigonado en avenida 60: "La vereda es un desastre"

Por Redacción

Vecinos de la zona de avenida 60, casi llegando a 11, reclaman por el estado de una vereda que, según denuncian, se encuentra deteriorada desde hace tiempo y se convirtió en un problema para quienes circulan diariamente por el lugar.

El principal foco de preocupación es un árbol de gran tamaño ubicado sobre la vereda, cuyo estado genera inquietud entre los vecinos. Según señalaron, el ejemplar presenta signos de deterioro y desde "hace más de ocho años" vienen solicitando que sea podado y se realicen tareas para evitar posibles riesgos.

La situación se suma al estado general de la vereda, que en los últimos meses quedó prácticamente inutilizada en distintos sectores. De acuerdo con el relato de los vecinos, una propiedad ubicada sobre la avenida 60, que lleva varios años prácticamente abandonada y desde hace aproximadamente dos años se encuentra a la venta, también forma parte del escenario que genera preocupación.

A principios de este año fueron dejados en el lugar bolsones con materiales de construcción, que permanecieron durante meses en las inmediaciones de la vivienda. Con el paso del tiempo, el sector fue acumulando restos de obra y materiales que terminaron afectando aún más el paso peatonal.

Pero el mayor deterioro, según cuentan los frentistas, se produjo cuando alguien decidió avanzar con trabajos de hormigonado sobre buena parte de la vereda. Los vecinos aseguran no saber quién realizó la intervención y tampoco tienen claro si se trató de una obra vinculada a la propiedad o de una acción realizada por terceros.

Lo cierto es que el resultado, sostienen, fue una superficie irregular, con sectores de hormigón, restos de materiales y desniveles alrededor del árbol, que dificultan la circulación. “Quedó hecha un desastre”, al describir el estado actual del lugar.

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