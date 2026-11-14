Reclamo en 36 entre 149 y 150 por un basural frente al club El Edén

Un lector e integrante del club El Edén denunció que hace siete días no pasa el recolector de residuos por 36 entre 149 y 150, en Melchor Romero. La basura se acumuló sobre la calle de tierra y, junto con los pastos altos, genera malos olores, atrae roedores e insectos y dificulta el tránsito. “Nunca vinieron ni siquiera a hacer limpieza”, expresó el vecino al reclamar higiene urbana y desmalezamiento. A la vez, hubo una queja de una vecina de barrio Parque Castelli: “La esquina de 63 y 24 está intransitable con yuyos, cartones y basura”, sostuvo.

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