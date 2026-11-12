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Piden los vecinos

Reclamo en Gonnet: advierten por una zanja de más de un metro de profundidad que genera peligro de derrumbe y accidentes

Faltantes de entubado sobre la calle 22, entre 509 y las vías del ferrocarril, convierten la zona en una laguna durante los días de lluvia.

Por Redacción

Vecinos de Gonnet expresaron su profunda preocupación ante las obras en la zona de calle 22, entre 509 y las vías del ferrocarril. De acuerdo con el testimonio de los frentistas, las intervenciones se limitan a excavar y profundizar repetidamente la zanja de desagüe existente sin ofrecer un arreglo definitivo contra las inundaciones. La situación se torna crítica debido a las dimensiones del canal, el cual supera el metro de profundidad: "¡Ya entra una persona parada! Es por el riesgo que implica para personas, sobre todo niños, y autos que pueden sufrir accidentes graves con semejante zanja los días de lluvia", señalaron, al tiempo que advirtieron que la falta de visibilidad cuando junta agua hace que cualquiera que caiga "desaparezca".

El problema trasciende el riesgo de caídas y accidentes viales. Al no contar con una obra estructural como el entubado y cubrimiento del tramo, el curso de agua drena directamente hacia los terrenos del tendido ferroviario colindante. Esta acumulación convierte al sector en una "selva llena de roedores y árboles que además se transforma en una laguna gigante para los mosquitos", generando un foco infeccioso a escasa distancia del hospital de la zona.

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