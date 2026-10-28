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La Región

Reclamo en Gonnet por reiterados cortes de luz y falta de respuestas de Edelap

Los vecinos denunciaron interrupciones en el suministro eléctrico desde el martes por la tarde que persisten este miércoles. Aún no obtuvieron soluciones.

Por Redacción

Los frentistas de la localidad de Gonnet volvieron a manifestar su enojo ante una nueva ola de cortes de luz que afecta a diversos sectores de la zona desde la tarde de ayer y que continuó durante las primeras horas de este miércoles. Según explicaron los propios damnificados, la interrupción del servicio eléctrico impacta de manera generalizada en el barrio, dejando a decenas de familias sin suministro en medio de un escenario de constante incertidumbre. "Nuevamente en Gonnet sin luz. Ayer estuvimos toda la tarde sin servicio y ahora se cortó de nuevo", expresó indignado un frentista afectado de la zona de Lacroze y 15, quien ya radicó su reclamo formal bajo el número 10100388.

La falta de respuestas por parte de la empresa distribuidora Edelap ha incrementado el malestar de los usuarios, quienes sostienen que la problemática afecta a manzanas enteras y se repite sin previo aviso. Sobre la extensión del inconveniente, Omar, vecino ubicado en la calle 16 entre 490 y 492, remarcó: "Tuvimos cortes desde ayer y hoy temprano comenzaron los cortes otra vez; es en toda la zona y Edelap sigue sin darnos una respuesta concreta".

La misma situación se vive en 11 entre 504 y 505, con "varios cortes de una hora más o menos ayer y ahora se cortó hace media hora" y Edelap dice que "lo están arreglando", aseguró Alejandra. Ante este panorama, los damnificados exigen la pronta intervención de las cuadrillas técnicas para restablecer el servicio de forma definitiva.

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