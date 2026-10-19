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La Región

Reclamo en un barrio de Romero por una calle intransitable

El punto crítico se encuentra en 150 y 36 y adyacencias. Vecinos exigen obras

Por Redacción

La postal de la desidia se repite una vez más en los barrios platenses. En esta oportunidad, vecinos y frentistas de la zona de 150 y 36, en la localidad de Melchor Romero, alzaron su voz para visibilizar un problema que ya se volvió insostenible: las calles del sector se encuentran completamente intransitables a causa de la acumulación de barro y agua estancada.

Según denuncian los habitantes del lugar, transitar por la zona se convirtió en una verdadera odisea, tanto a pie como en vehículos. "La calle está repleta de barro y se complica muchísimo el acceso a los hogares. No se puede circular, es intransitable", expresaron con indignación los vecinos afectados, quienes aseguran que cada jornada con precipitaciones profundiza un escenario de aislamiento parcial.

El impacto del deterioro vial no solo recae sobre las viviendas particulares, sino que también golpea de lleno a los espacios de contención social. En las inmediaciones funciona el club El Edén, una institución clave para la vida del barrio, que hoy sufre graves complicaciones debido a la acumulación de agua y la formación de lodo en sus accesos y alrededores.

Los directivos y socios del club advierten que esta situación dificulta la llegada de niños, jóvenes y familias que concurren diariamente a realizar actividades deportivas y recreativas, poniendo en riesgo el normal funcionamiento de la institución.

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