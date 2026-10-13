Reclamo por otro "estacioná donde quieras", una problemática que crece en La Plata

La problemática del estacionamiento indebido se agudiza en La Plata y los vecinos damnificados no paran de realizar reclamos. En la ocasión se elevan quejas desde 51 entre 17 y 18 por la presencia de autos en la salida de un garaje. "No le encontramos solución a este tema", aseguró hoy un vecino que padecía la modalidad y, por ende, no podía salir de su casa para dirigirse hacia su trabajo". Según relató, "es moneada corriente acá en la zona y no aguantamos más, los conductores dejan sus autos en la entrada de los garajes y como afectado terminás viviendo una pesadilla". "Uno necesita el auto para ir a trabajar, no para jugar", lamentó un vecino perjudicado.

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