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La Región

Reclamo vecinal en Berisso por el mal estado de una calle tras una obra de cloacas

Por Redacción

Vecinos de Villa Argüello, en Berisso, denunciaron el mal estado de la calle 125 entre 9 y 10, donde aseguran que los trabajos de instalación de cloacas dejaron la calzada cubierta de barro y con importantes dificultades para circular. Según señalaron, la empresa encargada de la obra no realizó las reparaciones correspondientes.

Los frentistas explicaron que, antes de la intervención, la calle contaba con una cobertura de escombros que permitía transitar sin mayores inconvenientes. Sin embargo, tras los trabajos, el sector quedó convertido en un lodazal. Incluso denunciaron que algunas vecinas sufrieron caídas al intentar atravesar el lugar.

Ante esta situación, los habitantes del barrio reclamaron una respuesta urgente de la empresa responsable y de las autoridades municipales. "Es intransitable esto", expresaron, al tiempo que exigieron que se acondicione la calzada para recuperar las condiciones de circulación y evitar nuevos accidentes.

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