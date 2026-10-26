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La Región

Reclamo vecinal en Melchor Romero: jugadoras del club El Edén denuncian un basural y calles intransitables

Las futbolistas piden respuestas por falta de recolección de residuos, iluminación y mantenimiento urbano en la zona de 36 y 150

Por Redacción

El Club El Edén femenino de Melchor Romero se encuentra en estado de alerta debido a un grave reclamo vecinal que afecta directamente a su comunidad deportiva. Con más de 70 jugadoras entrenando en el predio, la institución denunció la formación de un enorme basural en la intersección de las calles 36 y 150, convirtiéndose en un peligroso foco de infección para niñas y jóvenes. La falta de recolección de residuos se suma a un escenario de total desidia barrial.

La problemática no se limita únicamente a la acumulación de desperdicios, sino que abarca un combo de abandono estructural que complica el acceso diario al establecimiento. Desde el club detallaron que deben lidiar con calles rotas, la total falta de iluminación nocturna y la ausencia de mantenimiento en los espacios verdes por la falta de cortado de pasto.

Por último, los referentes y las familias que integran el Club El Edén femenino reiteraron la urgencia de recibir una respuesta institucional que garantice condiciones dignas y seguras para el desarrollo de sus actividades. Con este reclamo vecinal, los vecinos y deportistas esperan una pronta intervención de las áreas competentes para sanear el "foco de infección" y devolverle la infraestructura básica a esta zona de Melchor Romero.

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