Vecinos de Tolosa manifestaron su profunda preocupación por un persistente desborde cloacal en la intersección de calle 5 y 524, una problemática que, según denuncian, se extiende desde hace más de dos meses sin intervención oficial. "Necesitamos por favor que informen de desbordes cloacales en la esquina de 5 y 524; tenemos muchos pedidos a ABSA pero no hay solución", expresó Andrés, frentista de la zona, al visibilizar el malestar cotidiano que genera la acumulación de líquidos en la vía pública.

De acuerdo con los registros aportados por los damnificados, la situación fue reportada de manera reiterada ante Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) desde el inicio de la primavera. Entre los trámites asentados figuran los números de reclamo 4094365/1 (ingresado el 30 de septiembre), 4118848 (19 de octubre), y una doble solicitud realizada el 28 de octubre bajo los códigos 4124971 y 4124974, este último específicamente por el rebalse en el cruce mencionado.

Ante la falta de cuadrillas que reparen la pérdida y el avance de los olores nauseabundos en el barrio, los habitantes del sector advierten que el cuadro dejó de ser una simple molestia urbana para convertirse en un riesgo sanitario. "De esta situación ya hace más de dos meses. Esto ya afecta la salud pública", remarcó el vecino, exigiendo una respuesta urgente de la empresa prestataria para normalizar el servicio en ese sector de la ciudad.