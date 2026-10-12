Reclamo vecinal por los “pantanos” que se formaron tras las lluvias

Las lluvias de los últimos días agravaron el estado de las calles de tierra en distintos barrios de la Región, donde los vecinos denuncian que el barro les impide circular con normalidad y, en algunos casos, los deja prácticamente aislados. Desde Melchor Romero hasta Altos de San Lorenzo y el barrio El Carmen, en Berisso, se multiplican los reclamos por las dificultades para transitar después de cada episodio de mal tiempo.

Uno de los reclamos más urgentes llegó desde Melchor Romero, donde vecinos de las calles 177, entre 527 y 529, aseguraron que llevan varios días con serias dificultades para salir de sus casas. “Hace dos semanas que los chicos no van a las escuelas, jardines y demás por lo feas que están las calles. No entran remises, no entra nadie”, relató una vecina de la zona.

Según contó, los frentistas intentaron mejorar las condiciones por sus propios medios y juntaron dinero para comprar camiones de escombros con los que cubrir los pozos más pronunciados. Sin embargo, “con el tiempo y la lluvia se va lavando todo”, señaló.

Los vecinos de 52 y 167 aseguran que atraviesan una situación similar y pidieron una intervención urgente para recuperar la circulación. Según denunciaron, el mal estado de las calles dificulta los traslados cotidianos y complica el acceso a servicios esenciales.

En otro sector de la Ciudad, el panorama se repite. Una vecina de la zona de 10 entre 603 y 604 aseguró que cada vez que llueve resulta imposible salir. Según indicó, ya realizaron reclamos ante el Municipio, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas.

En Altos de San Lorenzo, en tanto, denunciaron que la calle 83 entre 28 y 29 “es un pantano cada vez que llueve”. Mientras que desde Berisso, vecinos de El Carmen manifestaron que en 90 entre 126 norte y 127 sufren el mismo problema cada vez que llueve.