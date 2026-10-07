Reclamos por falta de agua de ABSA en amplio sector de La Plata

Una nueva jornada con inconvenientes en el suministro sanitario vuelve a generar malestar entre los vecinos de distintos puntos de la ciudad. Desde las primeras horas del día, residentes de Villa Elvira y del barrio El Mondongo reportaron un corte total en el servicio de agua potable provisto por la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA), una situación que complica las actividades cotidianas en los hogares afectados.

El reclamo se concentra, por un lado, en la zona de Villa Elvira, más precisamente en las inmediaciones de la avenida 7 y la calle 74. Allí, los frentistas señalaron que las canillas dejaron de arrojar caudal cerca de las 8 de la mañana sin previo aviso formal por parte de la prestataria, dejándolos sin suministro durante gran parte de la jornada.

En simultáneo, un panorama idéntico se vive a pocas cuadras de allí, en el barrio El Mondongo. Vecinos de la zona comprendida en la intersección de calle 118 y 64 manifestaron su preocupación ante la interrupción repentina del servicio y expresaron incertidumbre sobre los tiempos de normalización, preguntándose hasta cuándo se extenderá el corte que afecta a todo el sector.

Asimismo dio cuenta del faltante de agua un vecino de 8 y 53, el barrio de la Legislatura bonaerense en pleno centro de La Plata. "Nadie nos da una explicación de lo que está sucediendo con el servicio", comentó el damnificado mientras aguardaba que ABSA restituya el servicio cuanto antes.

Ante este escenario, los usuarios reiteraron sus reclamos a la prestataria para obtener precisiones sobre las causas de las fallas y el horario estimado en el que el suministro volverá a la normalidad, mientras aguardan una respuesta oficial de la compañía.