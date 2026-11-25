Tanto en Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, como en Zona Norte o el Casco, la problemática de los micro basurales y desechos esparcidos por la calle continúa siendo un tema de reclamo para los vecinos.

Un caso para pintar un panorama que preocupa: este martes, en 28 y 83, los frentistas reclamaron por un foco infeccioso con presencia de ratas y víboras en un cruce clave para el tránsito de chicos hacia la escuela.

Según denuncian en Altos de San Lorenzo, la zona se convirtió en un basural a cielo abierto rodeado de pastizales altos, las calles de barro y la carcaza de un vehículo incendiado, lo que genera un escenario propicio para la proliferación de plagas.

“Le pedimos por favor al Municipio que retire el auto quemado, que limpien el basural a cielo abierto y el pastizal que hay, ya que es un foco infeccioso, hay ratas y víboras”, expresó una frentista.

Anteriormente llegaron pedidos de recolección en bulevar 1 entre las calles 510 y 520 (Ringuelet) de ambos lados de la vía del tren Roca, donde se generan distintos puntos de micro basurales.

En 531 entre 121 y 122 sucede lo mismo, sumado al estado de las calles donde en días de lluvia se acumulan residuos. La situación se repite en Villa Elvira y otras zonas de La Plata.

En Plaza Malvinas, sumaron un reclamo por cestos repletos de residuos en medio del fin de semana largo, el pasado lunes. Algo parecido, en Plaza Italia. “Llama mucho la atención que el resto de la plaza está bien, pero los cestos están llenos o desbordadas”, contó Laura, una vecina que pasa a diario por Plaza Italia.

Ante la consulta de este diario, en la empresa Esur, consideraron que el cuadro deriva de un problema de “concientización” vecinal sobre la disposición de los residuos. Mientras, en los barrios piden una frecuencia de retiro más alta.

Los residuos habituales, desechos domiciliarios diarios, deben colocarse en bolsas y sacarse en el horario establecido para cada zona (de 19 a 21 en el Casco urbano y algunas localidades). Desde abril, en Ignacio Correas, Sicardi-Garibaldi, Arana, Olmos, Etcheverry, Abasto, Romero, Arturo Seguí y El Peligro se retira entre las 7 y las 9, de lunes a sábado, según el Municipio.

Por los deshechos no habituales (construcción, poda u objetos en desuso) puede pasar dos o tres veces por semana.

En las últimas semanas, vecinos de Villa Castells reclamaron por la falta de recolección. “Hace cinco días que no vemos un camión”, denunció una vecina del área de 7 y 498.

Ante la consulta de este diario, Juan Terruli, director de Esur, dijo que “podemos hacerlo más seguido, pero no estamos solucionando el problema. La cuestión es que pongan los deshechos en la puerta de cada domicilio pero no en las esquinas, ni en zonas no habitadas. Los días feriados son los más complicados, por eso le pedimos al vecino que sea una especie de guardián de su cuadra”.