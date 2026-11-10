Reconocen a 30 instituciones en el Día de la Tradición

La Plata celebra el Día de la Tradición con una jornada que tendrá actividades en distintos puntos del casco urbano y Tolosa, además de un reconocimiento a más de 30 instituciones que cumplen un papel importante en la difusión y preservación de las costumbres argentinas.

La celebración, organizada por el Consejo de la Tradición de la Municipalidad, comenzará este martes 10 de noviembre a las 10 en el Monumento al Gaucho de Tolosa, ubicado en avenida Antártida y 524. Allí está previsto que el escritor costumbrista Carlos Risso comparta unas palabras y se realice la colocación del cartel de la plazoleta “Francisco Miguel Timpone”.

La programación continuará a las 10:30 en el Monumento a José Hernández, situado en diagonal 73 y bulevar 82. En ese espacio, con la presencia de delegados y representantes de los centros tradicionalistas de la ciudad, el presidente de la Asociación de Escritores Tradicionalistas, Luis Rojo, brindará un discurso alusivo a la fecha.

El cierre de la jornada tendrá lugar a las 17:30 en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Allí, más de 30 instituciones, agrupaciones, peñas y cuerpos de baile recibirán una distinción por su aporte al mantenimiento y la transmisión de las tradiciones nacionales.

Se trata de entidades que, a través de sus actividades culturales y comunitarias, sostienen prácticas y expresiones que forman parte de la identidad argentina.

UNA FECHA CON HISTORIA PLATENSE

El Día de la Tradición se conmemora cada 10 de noviembre en homenaje al nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, una de las obras fundamentales de la literatura argentina y símbolo de la cultura gauchesca.

La fecha tiene, además, un vínculo especial con La Plata. Su instauración se produjo en 1939, a través de la Ley 4756, impulsada por la agrupación Bases de esta ciudad. Décadas más tarde, en 1975, fue consagrada a nivel nacional.

La conmemoración busca poner en valor el legado de costumbres, expresiones y valores que forman parte de la identidad del país. Entre ellos se destacan la solidaridad, la hospitalidad, el trabajo y el respeto por las raíces.

Con esta jornada, el Municipio reconocerá el trabajo de las organizaciones tradicionalistas locales y su aporte para que esas manifestaciones culturales continúen transmitiéndose entre generaciones.