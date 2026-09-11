Reconocen a referentes de colectividades por su aporte a la Ciudad

En el marco del Día del Inmigrante (se celebró el viernes 4), la Municipalidad entregó distinciones a representantes de diversas comunidades con asiento en La Plata. Durante la ceremonia desarrollada en el Salón Dorado del Palacio Municipal, el intendente, Julio Alak, reconoció a los vecinos por sus trayectorias, su compromiso y su valioso aporte al crecimiento, la construcción y el desarrollo cultural, social e histórico de la comunidad platense.

Los homenajeados son Daniel Ridner (AMIA La Plata); Diego Pozone (Asociación Abruzzese de Ensenada); Elizabeth Medina Caballero (Asociación “Garra Guaraní”, Paraguay); Ernesta Borja (“Garra Guaraní”); Fernanda Alava Huamán (Asociación “Por Amor a Vos”, Perú); Yenny Huamanni (Asociación Cultural K’anchary Wayna, Perú); Rosario Porras Anaya (Asociación Cultural Las 3 Regiones del Perú); Blanca Chávez Cabrera (Asociación Cultural Todas las Sangres Unidas, Perú); Ángela Gonzáles Touzett (Asociación Damas Peruanas de La Plata y Berisso); Chiara Corradini (Asociación Dante Alighieri Comitato di La Plata); Yakiharu Kaizoji (Asociación Japonesa de La Plata); María Chamorro (Asociación Paraguaya 8 de Diciembre); Korina Mesía Gotto (Asociación Peruana JAUJA); Lorena Santángelo (Asociación Pugliese); Roger Ojeda (Asociación Venezolana de La Plata); Humberto Chacón Medina (Asociación Peruana); y Martina Camprodón Conosciuto (Casa de los Países Catalanes).

También, fue reconocida Dinis Monteiro Viegas (Casa de Portugal Virgen de Fátima); Milagros Peñalba del Pozo (Centro Aragonés de La Plata); Ariel Ezquiaga (Centro Asturiano de La Plata); María Laura Apecechea (Centro Basko Euzko Etxea); Sheyla Melsi Valentín Campos (Centro Cultural 28 de Julio - Perú); Renato Valenti (Centro Cultural Bivongesi); Oscar Ramírez (Centro Cultural Raíces Tricolor - Colombia); Norma Garrido Campos (Centro Cultural Víctor Jara, Chile); Carlos Barguilla Medina (Centro de Descendientes de Castilla y León) Ana Rodríguez (Centro de Islas Canarias); Irene Condori Puita (Centro de Oportunidades Productivas, Bolivia); Agustín Aquino Recio (Centro Dominicanos); Susana Vigo (Centro Gallego); Claudio Brédice (Centro Molisano Sant’Elia); María González (Centro Paraguayo); Lidia Ramos (Centro Paraguayo); Araceli Fernández Abellán (Círculo Andaluz); Francisco Carbone (Círculo Calabrés); y Filomena Liguori (Círculo Campano).

La lista sigue con Margarita Mendieta de Casas (Círculo de Residentes Peruanos); Matilde De Andreis (Círculo Lígure de La Plata); Graciela Baldanza (Círculo Lígure); Carlos Alberto Viola (Círculo Lucano de La Plata, Berisso y Ensenada); Claudio Bártoli (Círculo Siciliano); Francisco Giovagnini (Círculo Toscano); Micaela Eccher (Círculo Trentino); Lidia Mercedes Domínguez (Centro Institucional Social Comunitario, Paraguay); Eusebio Azorín Fernández (Club Español); Roberto Scoz (Club Germano); Obdulio Wilson Jara Prado (Club Libertad de Trujillo, Perú); Rosa Noemí Chipian (Colectividad Armenia); Porfiria Rojas Ortuño (Colectividad Boliviana); Benedita da Silva Luciane Cardoso da Silva (Colectividad Brasileira); Mónica Alejandra Rosso Uribe (Colectividad Colombiana Macondo); Ángela Rodríguez Hernández (Colectividad Cultural Colombiana de La Plata, Berisso y Ensenada); Washington Pedro Abal Rayme (Colectividad Cusqueña de la Colectividad Peruana, Perú); y Jeamileth Gallegos Lescano (Colectividad Ecuatoriana), Matías Esteban Aguilar Silva (Colectividad Uruguaya); Lucía Valladares Vilches (Colectivo Cultural Violeta Parra, Chile); Sonia Acosta Pereyra (Consejo Consultivo China Zorrilla, Uruguay); Korin Monserrat Contreras Bazaes (Cruzando Fronteras, Chile); y Vilma Matos Arce (Despertar Latino, Perú).

El homenaje se extendió con Cesarina Zoratti (Familia Friulana de La Plata); Romualda Vargas (Fundación Cultural Virgen de Urkupiña, Bolivia); Darla Melgarejo (Grupo de Danzas Paraguayas “Neike Jeroky”); Munire Tomas (Asociación Siriana Ortodoxa); Pedro Gulayin (Institución Asociación Siriana Ortodoxa); Víctor Martínez Crisostomo (Institución Chincha, Perú); Brian Mayhua López (Institución Cultural, Deportiva y Social Peruano Argentino); María Peña Calonge (Juventud Colorada, Paraguay); Johnny Guamán (Kawsay Colectividad Ecuatoriana en La Plata); Maximino Benítez (Asociación de Inmigrantes en La Plata, Paraguay); Gleyce Moura Leal Cavalcanti (Pátria Brasil); Susana Beatriz Caputo (Sociedad Obrera Italiana de Ensenada); Juana Scipioni (Unión Abruzzese Monte Velino); Diego Pérez Rapallini (Unión de Inmigrantes Ítalo Argentinos); Javier Tejeda (Wankas Indomables, Perú); y María Ochoa (Warmi Kuna Manta-Marka Wasy, Perú).