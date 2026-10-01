La bombera voluntaria Micaela López Fariña, integrante de Bomberos Voluntarios de El Peligro y de la Brigada PUMA USAR ARG 13, fue reconocida como personalidad destacada de La Plata por su participación en una misión humanitaria en Venezuela.

El reconocimiento fue entregado este jueves en el Concejo Deliberante de La Plata, en un acto del que participaron sus padres, Enrique López y Graciela Fariña, y su hermana Nadia López Fariña, jefa de Bomberos El Peligro.

La distinción había sido impulsada por la concejala Josefina Bolis y estuvo vinculada con la participación de López Fariña en el operativo desplegado en Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país.

La platense integró el contingente argentino especializado en búsqueda y rescate urbano (USAR) que viajó a Venezuela para colaborar con las tareas humanitarias. Se trata de equipos preparados para intervenir en estructuras colapsadas y escenarios de emergencia.

Una misión desde La Plata

López Fariña había partido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a otros integrantes de la brigada, en un operativo coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

La misión implicó el despliegue de personal especializado para asistir en las zonas afectadas por los movimientos sísmicos y colaborar con las tareas de búsqueda y rescate.

La bombera forma parte de Bomberos Voluntarios de El Peligro, una institución de carácter voluntario que desarrolla tareas de respuesta ante emergencias y actividades vinculadas con la comunidad de esa localidad platense.

Desde la institución destacaron el reconocimiento recibido por López Fariña y remarcaron el trabajo que realizan diariamente sus integrantes, además de las dificultades que afrontan para sostener el funcionamiento del cuartel.

“Estamos muy orgullosos de Micaela por este reconocimiento y de todos los que forman parte de Bomberos El Peligro por su trabajo”, señalaron desde la institución.