Reducirán el tránsito por obras vinculadas al nuevo shopping de La Plata

Desde este miércoles, habrá una reducción de calzada sobre la calle 511, a la altura del Camino General Belgrano, debido a trabajos de excavación que se realizarán en el marco de las obras del nuevo shopping que se construye en la zona.

La intervención comenzará este miércoles y afectará la circulación por uno de los carriles de la calle 511, desde el Camino General Belgrano en dirección hacia la calle 19.

Según se informó, la restricción será necesaria para permitir la realización de una excavación puntual en el sector y garantizar las condiciones de seguridad tanto para los conductores como para el personal que trabaja en la obra.

Por este motivo, se recomienda circular con precaución por la zona y, en lo posible, optar por recorridos alternativos para evitar demoras durante el desarrollo de los trabajos.

Obras en el predio del nuevo shopping

La reducción de tránsito se produce en inmediaciones del predio donde avanza la construcción de Distrito Diagonal, el nuevo centro comercial que se levanta en el sector delimitado por el Camino General Belgrano, la avenida 19 y las calles 511 y 514.

El proyecto, impulsado por el Grupo IRSA, tiene prevista su apertura para mediados de 2027 y actualmente se encuentra en plena etapa de construcción.

La obra contempla la creación de un nuevo centro comercial en la zona norte de La Plata, aunque en esta oportunidad la principal afectación para los vecinos estará vinculada a los trabajos que obligarán a reducir parcialmente la circulación sobre 511.