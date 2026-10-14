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ESTIPULAN UN PLAZO DE 90 DÍAS

Reempadronamiento de bóvedas en el Cementerio

Archivo

Por Redacción

La Municipalidad convocó a quienes tengan bóvedas a su cargo en el cementerio de 31 y 72 para que se presenten dentro de los próximos tres meses, con el objetivo de regularizar la situación.

El objetivo es realizar un reempadronamiento del sector de bóvedas. Además, se avanza con medidas para reforzar la seguridad del predio, se detalló desde el Municipio.

En ese marco, se estableció un plazo de 90 días para que los responsables se presenten a verificar el estado de esas construcciones y regularizar su situación. Con ese objetivo, se dispuso como vía de comunicación el mail bovedascementerio@laplata.gob.ar.

Según lo previsto, aquellas bóvedas cuyos responsables no se presenten dentro del período establecido serán abiertas para su posterior limpieza, puesta en valor y comercialización, informaron en la Municipalidad.

SEGURIDAD

Por otro lado, el Cementerio Municipal avanza con medidas destinadas a reforzar la seguridad del predio, que incluyen el bloqueo de accesos en desuso y otras acciones de prevención dentro del establecimiento.

Cabe mencionar que en los últimos años hubo diversas denuncias de familiares ante episodios sustracción de placas y otras piezas en diversos sectores del cementerio municipal.

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