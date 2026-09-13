Remiseros buscan cambios para el sector

Representantes del sector de remises de La Plata y la Región presentaron esta semana un ambicioso proyecto en el Concejo Deliberante para modificar la normativa vigente y garantizar la supervivencia de la actividad ante la crisis actual.

La iniciativa, ingresada por la Cámara de Agencias de Remises Platenses y dirigida al titular del cuerpo, Marcelo Galland, busca reformar aspectos clave de la Ordenanza 9.215/00 que regula el servicio en la ciudad.

Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca ampliar a 2.000 el cupo de vehículos habilitados para circular y flexibilizar la antigüedad máxima de las unidades hasta los 20 años (hoy limitada a 10) , con la opción de una prórroga de un año. Además, el proyecto plantea incorporar vehículos utilitarios, furgones y SUV de hasta ocho plazas, al tiempo que promueve la llegada de autos eléctricos mediante la exención de tasas municipales como incentivo ecológico.

La reforma contempla asimismo nuevas exigencias y esquemas operativos para las agencias locales, las cuales deberán contar con un local comercial de al menos 16 metros cuadrados, baño, sala de espera y una distancia mínima de 200 metros respecto a paradas de taxis. Respecto a la desinfección obligatoria, se establece una frecuencia anual para autos de hasta diez años y semestral para modelos más antiguos.

Finalmente, la iniciativa flexibiliza la renovación de flotas en casos de siniestro o destrucción total, permitiendo reemplazar la unidad por otra de hasta tres años más antigua, y endurece el régimen de sanciones para agencias no habilitadas o suspendidas con multas que van de los 30 a los 100 módulos.