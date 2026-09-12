Remiseros de La Plata piden cambios en la ordenanza para "salvar al sector"

Representantes del sector de remises de La Plata presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para modificar distintos aspectos de la ordenanza que regula la actividad. Entre los principales planteos figuran ampliar a 2.000 la cantidad de vehículos habilitados, flexibilizar los requisitos para las unidades y establecer nuevas condiciones para las agencias.

La propuesta fue presentada el 10 de septiembre y lleva la firma de Adrián Dalmacio Fernández, representante de la Cámara de Agencias de Remises Platenses. El pedido está dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, y plantea la necesidad de avanzar con modificaciones ante la situación que atraviesa el sector.

Uno de los principales cambios apunta al artículo 14 de la Ordenanza 9.215/00. La iniciativa propone establecer en 2.000 el número de vehículos que pueden ser habilitados para prestar el servicio, de acuerdo con las necesidades del transporte local.

También se busca modificar las condiciones para los vehículos. El proyecto plantea llevar a 20 años la antigüedad máxima permitida, con una prórroga de un año, y mantener los requisitos relacionados con calefacción, aire acondicionado, capacidad para al menos cuatro pasajeros, sistemas de frenado, cinturones de seguridad y radicación en el partido.

A su vez, se propone incorporar entre las unidades habilitadas a utilitarios con portón lateral, vehículos tipo furgón y SUV, siempre que cuenten con hasta ocho plazas para pasajeros. Para los vehículos eléctricos, el proyecto plantea exenciones impositivas vinculadas con la prestación del servicio, como incentivo a la reducción de emisiones.

Cambios para las agencias de remises

La iniciativa también contempla modificaciones en los requisitos para habilitar las agencias. En ese sentido, establece que deberán contar con un local destinado a sala de espera y administración, con acceso directo desde la calle o desde retiros autorizados, además de una vidriera comercial de al menos tres metros cuadrados.

Los locales deberán tener una superficie mínima de 16 metros cuadrados, un lado mínimo de tres metros y baño. También se mantiene el requisito de una distancia mínima de 200 metros lineales respecto de una parada de taxis habilitada, teniendo en cuenta el sentido de circulación.

En cuanto a las unidades, el proyecto mantiene la obligación de aprobar las inspecciones técnicas y cumplir con la desinfección. También establece que los vehículos deberán llevar una identificación autoadhesiva otorgada por la Municipalidad con los números de habilitación correspondientes a la agencia y al vehículo.

La frecuencia de desinfección también sería modificada: los vehículos de hasta diez años de antigüedad deberían realizarla una vez al año, mientras que los que superen ese límite tendrían que hacerlo dos veces por año.

Renovación de vehículos y requisitos para los conductores

Otro de los cambios propuestos alcanza al reemplazo de las unidades. Como regla general, el vehículo que sustituya a otro deberá ser al menos un modelo posterior. Sin embargo, en casos de siniestros, incendios, destrucción total u otras situaciones que sean evaluadas por la autoridad de aplicación, se permitiría incorporar una unidad del mismo año o hasta tres años más antigua, siempre sujeta a revisión y a determinadas condiciones de kilometraje.

Para los conductores, la propuesta establece como requisito contar con la Licencia Nacional de Conducir habilitante para el transporte de pasajeros de hasta ocho plazas, expedida por la Municipalidad, además de no registrar antecedentes que impidan el desarrollo de la actividad.

Por último, el proyecto plantea derogar algunos artículos de la normativa vigente y modificar el régimen de sanciones. Entre otras medidas, establece multas de entre 30 y 50 módulos para las agencias que no cuenten con los libros requeridos.

En caso de suspensión o clausura de una agencia, el titular debería acreditar ante la autoridad municipal el cumplimiento de la medida dentro de un plazo de entre 48 y 72 horas. Si la actividad continuara una vez vencido ese período, se contemplan multas de entre 50 y 100 módulos.