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René Favaloro, "sexto sabio": ya tiene fecha la inauguración del busto en el Bosque

La Plata entra en modo "mes aniversario" y las autoridades le pusieron fecha al descubrimiento de la obra. También hay novedades sobre la reapertura del Teatro Coliseo Podestá y la puesta en marcha de la Casa del Niño en la Repu

Por Redacción

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaba este martes al mediodía un acto oficial en el Palacio Municipal de calle 12. Durante la presentación de la segunda edición de la Semana de la Música, que se desarrollará del 14 al 22 de noviembre con una nutrida agenda de espectáculos en distintos puntos de la capital bonaerense, el jefe comunal dio a conocer el cronograma de inauguración de obras de infraestructura y puesta en valor de espacios emblemáticos. 

Las novedades abarcan desde la esperada reapertura del Coliseo hasta la incorporación oficial de René Favaloro como el "sexto sabio" de la ciudad, un reconocimiento largamente esperado por la comunidad platense. 

Reapertura del Teatro Coliseo Podestá 

Uno de los hitos más esperados por los vecinos y la comunidad artística local es la reinauguración del histórico Teatro Coliseo Podestá. 

Tras los trabajos de puesta en valor, el emblemático escenario de calle 10 volverá a abrir sus puertas este viernes 13 de noviembre, recuperando todo su esplendor para albergar espectáculos de jerarquía durante la temporada de aniversario. 

La República de los Niños suma la nueva Casa del Niño 

La agenda de obras también contempla el ámbito social y recreativo. El jueves 26 de noviembre será el turno de la inauguración oficial de la nueva Casa del Niño en el predio de la República de los Niños, en Gonnet. 

Esta infraestructura busca fortalecer la contención y el desarrollo de las infancias de la región con instalaciones modernas y adaptadas. 

La Plata tendrá a su "sexto sabio" en el Paseo del Bosque 

Uno de los anuncios más salientes de la jornada fue la confirmación de que el jueves 3 de diciembre, en coincidencia con la conmemoración del Día del Médico. Se inaugurará la primera etapa de la puesta en valor del Paseo del Bosque. 

El eje central de esta intervención será el descubrimiento del busto de René Favaloro, inmortalizando de este modo al prestigioso cardiocirujano platense como el "sexto sabio" de la ciudad.  

De esta manera, el emblemático monumento de los Sabios de La Plata sumará formalmente al creador del bypass aortocoronario, en un homenaje que unirá la historia científica y cultural de la capital provincial. 

El nombramiento de Favaloro como "sexto sabio" de la Ciudad dispuso al Ejecutivo a elaborar y ejecutar un proyecto técnico integral para incorporar un nuevo busto de Favaloro al monumento ubicado en el "Paseo del Bosque René G. Favaloro" para pasar a denominarse "Seis Sabios de La Plata". 

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