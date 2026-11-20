Nicolás Tibaldi fue elegido como nuevo presidente de la Agremiación Médica Platense, tras la Asamblea Anual Ordinaria, en la que también se aprobó la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio 2025-2026.

El encuentro se desarrolló en el auditorio de la Casa de Cultura de la AMP. Tibaldi será acompañado por Patricio Andrade como vicepresidente.

El flamante titular de la AMP, puso el acento en la continuidad del trabajo institucional y en una concepción integral del profesional médico: “Comienza un nuevo período que, en realidad, representa una continuidad del trabajo que venimos desarrollando desde gestiones anteriores”, dijo Tibaldi, quien sucederá a Gastón Quintans en el cargo de presidente de la entidad.

“La defensa de los derechos profesionales de nuestros colegas, y del sistema prestacional, son pilares fundamentales de la AMP y, para eso, necesitamos una Agremiación fuerte y moderna adaptada a los tiempos que corren. Del mismo modo, también entendemos al médico como un ser social. Por eso, seguiremos promoviendo todas aquellas actividades vinculadas con la cultura, el deporte, la familia y los distintos espacios de encuentro que fortalecen los vínculos”, agregó Tibaldi, quien buscará “seguir en la construcción de una verdadera comunidad médica”.

También integrarán el cuerpo directivo de la AMP los vocales titulares: Maximiliano Quiroga; Marina Cabral, Pablo Espinosa y Elías Cuevas.