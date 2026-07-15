Renuevan reclamos por enormes y añosos árboles con "riesgo de caer"

En la cuadra de 414 entre 474 y 476 de la localidad de City Bell, en La Plata, una frentista renovó el reclamo por dos enormes y añosos paraísos que, según sostiene, "están a punto de caer".

La vecina, María Elena Caso, aseguró que "en marzo realicé reclamos por poda y extracción de ambos paraídos, sin que el Municiipio diera respuesta alguna a mi reiterada solicitud de poda y extracción visto la añosidad y el estado de los ejemplares".

La mujer explicó que el riesgo por los árboles en malas condiciones "continúa". "Hasta he suspendido mis pagos de SUM, no tanto en protesta, sino para poder afrontar el gasto en forma particular. No es justo ignorar pedidos por riegos", lamentó.