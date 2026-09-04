Reportan cortes de luz en Tolosa y barrio Norte: la explicación de Edelap

Vecinos de barrio Norte y Tolosa comenzaron a reportar cortes de luz durante la tarde de este viernes. La interrupción del servicio se registra en distintos sectores de la zona y generó reclamos entre los usuarios afectados.

En este contexto, Edelap informó que lleva adelante tareas de reconfiguración en la red, por lo que había previsto una interrupción del suministro entre las 15:30 y las 17:30.

Según lo difundido por la empresa, los trabajos afectan distintos sectores comprendidos entre:

Calle 32 y 39, entre 10 y 16.

Zona de 526 y 7.

De 1 a 5, entre 514 y 526.

De 510 a 514, entre 5 y Camino Centenario.

Desde Edelap señalaron que las interrupciones están vinculadas con las tareas programadas sobre la red eléctrica y que el servicio será normalizado una vez finalizados los trabajos.

Como se había adelantado, la empresa indicó que "estas maniobras necesarias para transferir progresivamente a los usuarios actualmente abastecidos mediante generación de emergencia hacia la red eléctrica, lo que permitirá retirar de manera gradual los equipos instalados en la vía pública. Durante este proceso podrán registrarse algunas interrupciones del suministro, para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, vinculadas exclusivamente con las maniobras necesarias para reconfigurar la red y concretar las transferencias".