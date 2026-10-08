Residentes paran y se movilizan en La Plata

Tras una asamblea virtual que reunió a representantes de más de 35 sedes de formación, la Comisión Provincial de Residentes confirmó una jornada de lucha para este jueves 8. Exigen un básico de $2,6 millones, el fin de la precarización y apuntan tanto contra la gestión de Javier Milei como la de Axel Kicillof por la pérdida del poder adquisitivo.

El malestar contenido en los pasillos de los hospitales bonaerenses terminó por detonar en la noche del último encuentro. Con una participación superior a las cien personas y representantes de más de 35 sedes de formación médica y profesional de la Provincia, la asamblea virtual de la Comisión definió por unanimidad una medida que promete paralizar la atención programada en decenas de centros de salud: paro total de actividades y movilización masiva por las calles de La Plata.

A las 9:30 concentrán en Plaza Malvinas; a las 10 marchan al ministerio de Salud; y terminan la protesta en la Casa de Gobierno.

El detonante principal es la “brecha abismal” entre los ingresos percibidos y el costo de vida en la región. Según denunciaron a través de un comunicado, un profesional residente de primer año que no realiza guardias adicionales percibe actualmente poco más de $1.200.000 mensuales. En un contexto marcado por fuertes incrementos en alquileres, transporte y servicios básicos, el sector califica la suma como “un sueldo de miseria” que sofoca la economía de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de los equipos interdisciplinarios.

En paralelo al llamado a las calles, los residentes dirigieron un pedido explícito al gremio de profesionales de la salud (CICOP) para que convoque formalmente a una medida de fuerza que ampare a todo el personal hospitalario, al tiempo que instaron a la comunidad de usuarios y pacientes a sumarse a la movilización bajo la convicción de que “la salida es colectiva”.