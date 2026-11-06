Resultados elecciones UNLP 2026

Los estudiantes de las 17 facultades de la UNLP van a las urnas para elegir autoridades de los centros de estudiantes y representantes en los órganos de cogobierno. En total, se ponen en juego 17 bancas para representar al claustro estudiantil en el Consejo Superior de la UNLP (una por cada facultad), y 85 representaciones para los Consejos Directivos de las 17 Unidades Académicas de la Universidad (cinco por Facultad). Además se define la titularidad de los Centros de Estudiantes.

Las elecciones estudiantiles se realizan todos los años y son la máxima expresión de la participación de los estudiantes en el cogobierno universitario. El gobierno de la UNLP está integrado además por los representantes de los claustros de docentes, graduados y no docentes.