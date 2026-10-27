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Este miércoles 28 de octubre

Retoman los paros en la Universidad

Por Redacción

Los gremios nodocentes y docentes universitarios realizarán un nuevo paro este miércoles 28 de octubre en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales.

En la Ciudad adhieren Atulp (no docentes) y Adulp (docentes) tras la decisión de las federaciones nacionales a las que pertenecen ambas organizaciones gremiales del distrito platense.

Los docentes y nodocentes reclaman que la Ley de Financiamiento Universitario se incorpore oficialmente al Presupuesto 2027.

Cabe indicar que el gobierno nacional hizo ofertas salariales que fueron rechazadas por los sindicatos al considerarlas “insuficientes”.

Inscripción
Cierra hoy la inscripción en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata. La misma se lleva a cabo de forma virtual a través del SIPECU. El sorteo de vacantes se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre.
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