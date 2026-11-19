Nacido en City Bell, Ricardo Ortale (1951-2012) fue un sobresaliente barítono que descolló en sus casi tres décadas de temporadas en el Teatro Colón, con muchas actuaciones en el Teatro Argentino de La Plata, en salas internacionales y del interior del país.

Víctima de una cruel enfermedad murió a los 60 años, cuando su voz se encontraba en plenitud y cuando compartía desde 2006 su rol de protagonista con el de profesor en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en donde se había formado en su juventud.

Después de terminar sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Francisco de Villa Elisa, Ortale ingresó al mencionado Instituto, para luego, a partir de sus primeras actuaciones, ser distinguido en 1984 por la Asociación Wagneriana como el mejor barítono wagneriano y reconocido como el mejor barítono del Teatro Colón durante dos temporadas consecutivas (1987/1988). Asimismo, fue finalista en 1987 del prestigioso certamen Liederkranz Fundation de Nueva York y, un año después, en Filadelfia, del Concurso Internacional Pavarotti.

BECADO POR EL TEATRO COLÓN

En lo que fue una gran oportunidad para su carrera profesional, en 1992 fue becado por el Teatro Colón para perfeccionarse en Munich con el magnífico barítono alemán Josef Metternich y luego, en Londres, con la soprano británica Heather Harper.

En su intensa trayectoria, subió a escena con roles principales en los títulos más importantes del mundo lírico. “La Bohème”, “La Cenerentola”, “La Dama de Pique”, “La Medium”, “Otello”, “El Zar Saltán”, “La fanciulla del West”, “Socorro, socorro, los Globolinks”, “Aída”, “El Trovador, “Israel en Egipto”, “La pasión según Mateo”, “La guerra doméstica”, “Rigoletto”, “I Pagliacci”, “Antígona Vélez”, “Tosca”, “Norma”, “Aurora”, “Anna Bolena”, “El oro del Rin”, “Carmen”, “Cavalleria rusticana”, “La Traviata”, “La Falstaff”, “Madame Butterfly” y “Don Pasquale”, fueron sólo algunos de ellos.

En su intensa trayectoria, subió a escena con roles principales en el mundo lírico

Los críticos más reconocidos destacaron su poderosa voz de barítono, a la que modulaba con una gran sensibilidad interpretativa. En sus casi obsesivos estudios del canto lírico había aprendido italiano, alemán, francés e inglés y consultaba todo el tiempo a profesoras de estas lenguas, para ser fiel con el texto.

También había estudiado música, dramaturgia, expresión corporal y conocía a fondo los “misterios” y la acústica de cada teatro. Entre los críticos prestigiosos que en distintos medios elogiaron sus actuaciones se encontraron Jorge Durbano, Napoleón Cabrera, Pompeyo Camps y Enzo Valenti Ferro.

JUNTO A GRANDES FIGURAS

Por su virtuosismo vocal fue convocado para compartir protagonismo, en roles principales, con grandes figuras de la ópera con Régine Crespin, con la que mantuvo una gran amistad, Elena Obraztsova, Giuseppe Giacomini, Dunja Vejzovic, Martine Dupuy, Lajos Miller, Nicola Ghiuslev, Silvia Mosca, Leona Mitchell, Lando Bartolini, Galina Borisova y, entre los argentinos con Ricardo Yost, Dante Ranieri, Mónica Ferracani, Nino Meneghetti, Liborio Simonella, Darío Volonté, Enrique Gibert, Adelaida Negri y, entre otros reconocidos, la platense Paula Almerares con la que compartió varias óperas.

Como solista ofreció múltiples conciertos y toda su actuación permanece en videos y grabaciones.

De perfil bajo, buen amigo y, a la vez, de excelente humor, fue feliz en el mundo de la ópera. En una entrevista dijo: “Me gustaba cantar, cantaba lo que viniera, lo del bajo, lo del tenor, lo de la soprano; me gustaba todo ese mundo exagerado porque para ser cantante de ópera hay que ser un poco exagerado, como era yo. Creo que cada profesión tiene su característica de base por la que cada persona engancha en ella. Cuando me reprendían de chico, yo lloraba; pero ya lo hacía con música de fondo”.