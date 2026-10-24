Rifan su moto y su bicicleta para que su hija con hipoacusia vuelva a escuchar

El papá y la mamá de Jazmín Solis, una nena de 7 años de La Plata que padece hipoacusia profunda severa, tomaron la drástica decisión de rifar su moto y su bicicleta para que la chiquita pueda volver a escuchar. A principios de octubre, por un hecho en la escuela primaria a la que concurre, Jazmín sufrió la rotura del procesador de implante coclear y desde entonces carece por completo del sentido de la audición. El aparato tiene un costo cercano a los 20 mil dólares, una cifra inalcanzable para la familia. Por ese motivo lanzaron a sorteo sus únicos medios para moverse en el día a día en la Ciudad.

La mamá de Lía, Eleonora, contó en diálogo con este medio que "mi hija tiene esta afección que es bilateral y de nacimiento, por ello realiza rehabilitación auditiva desde los 6 meses de vida. A los 3 años, en el Hospital de Niños de La Plata, recibió un implante coclear que abarcó ambos oídos".

"El martes 6 del mes en curso, en la Escuela N°11 'Florentino Ameghino', que se encuentra en 12 y 68, le sacaron la parte externa del procesador completo (bobina, cable, batería y procesador). Ocho días después encontraron el aparato dentro de un inodoro del baño de la escuela", relató. "El dispositivo no funciona más porque no se puede mojar", lamentó.

"El valor del procesador completo es de $19.118 dólares, lo cual se nos hace muy complicado. A raíz de esta situación estamos haciendo una colecta y pusimos la moto y la bici nuestra para sortear y juntar dinero", resaltó. La mujer explicó que el desafío es "poder adquirir el procesador de implante coclear, ya que de esa forma Jazmín podrá volver a escuchar 100 por ciento".

La rifa tiene primer y segundo premio, una moto Rouser P150 y una bicicleta todoterreno, respectivamente. Consta además de 1000 números a un valor de $15.000 cada uno o dos a $20.000. Los interesados pueden contactarse con la familia a la cuenta de Instagram de la mamá de Jazmín (@el.eonora2207) o bien al número telefónico 2214408402, en donde se brindará información detallada sobre el sorteo y cómo abonar los números adquiridos.

"Jazmín es una niña con fuerza. Sin su procesador se dificulta muchísimo en el aprendizaje, el lenguaje y el desarrollo del habla. Sus implantes cocleares son parte fundamental de su vida: le permiten escuchar, comunicarse, aprender y conectarse con el mundo que la rodea", destacó la mamá.

"No pedimos solo un aparato, pedimos la oportunidad de que Jazmín pueda seguir escuchando, aprendiendo y disfrutando de todo lo hermoso que tiene por delante", expresó.