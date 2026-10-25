Rifan todo para que su hija vuelva a escuchar

Los padres de Jazmín, una nena de 7 años de La Plata que padece hipoacusia profunda severa, decidieron rifar su moto y su bicicleta para que su hija pueda volver a escuchar. A principios de octubre, un hecho que ocurrió en la escuela a la que asiste provocó la rotura del procesador de su implante coclear y desde entonces, la nena carece por completo del sentido de la audición. El repuesto tiene un costo cercano a los 20 mil dólares, una cifra inalcanzable para la familia. Por ese motivo, decidieron sortear los únicos medios de transporte con los que cuentan para moverse a diario por la Ciudad y reunir el dinero para afrontar la compra del equipo.

“Mi hija tiene esta afección, que es bilateral y de nacimiento, por lo que realiza rehabilitación auditiva desde los seis meses de vida. A los tres años, recibió un implante coclear en ambos oídos en el Hospital de Niños de La Plata”, contó Eleonora Cantero, la mamá de Jazmín, en diálogo con este diario.

Sobre lo ocurrido, contó que a principios de este mes, en la Escuela N° 11 “Florentino Ameghino’”, situada en 12 y 68, “le sacaron la parte externa del procesador completo: bobina, cable, batería y procesador”. Ocho días después, encontraron el aparato dentro de un inodoro del baño de la escuela. “El dispositivo no funciona más porque no se puede mojar”, lamentó.

“El valor del procesador completo es de $19.118 dólares, lo cual se nos hace muy complicado. A raíz de esta situación estamos haciendo una colecta y pusimos la moto y la bici nuestra para sortear y juntar dinero”, resaltó. Eleonora explicó que el desafío es “poder adquirir el procesador de implante coclear, ya que de esa forma Jazmín podrá volver a escuchar cien por ciento”.

La rifa tiene primer y segundo premio, una moto Rouser P150 y una bicicleta todo terreno. Consta de mil números a un valor de $15.000 cada uno o dos a $20.000.

Quienes quieran ayudar pueden contactarse con la familia a la cuenta de Instagram de la mamá de Jazmín (@el.eonora2207) o bien al número telefónico 2214408402, en donde se brindará información detallada sobre el sorteo y cómo abonar los números adquiridos.