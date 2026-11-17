La paciencia de los vecinos de Ringuelet llegó a su límite ante el estado de destrucción total que presenta la calle 504 entre Camino Centenario y 14. Pese a las múltiples denuncias y expedientes presentados, la calzada continúa intransitable, afectando tanto a vehículos particulares como a transeúntes y al transporte de la zona.

La situación se vuelve insostenible durante los días de lluvia, cuando los pozos se cubren de agua y provocan accidentes cotidianos. "Hicimos de todo, llamamos, reclamamos por todos los canales posibles, la calle 504 es una boca de lobo intransitable", expresó con indignación Ana Altamirano, una vecina damnificada que lidera el pedido de respuestas urgente a las autoridades locales.