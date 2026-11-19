Roberto Poli descubrió en la adolescencia el instrumento que marcaría su vida: el contrabajo. Su padre, Romeo, un músico italiano radicado en la Argentina desde la década del veinte, le transmitió una pasión que lo acompañó incluso después del retiro. En una de sus últimas entrevistas con EL DIA, confesó que le costaba asumir el papel de oyente desde la platea, porque su lugar “es el foso de la orquesta, donde la música no se escucha, se vive”.

A lo largo de su carrera tocó bajo la dirección de destacados maestros internacionales y prolongó aquella herencia familiar en sus hijos: Claudio Poli, violonchelista, y Sergio Poli, violinista y compositor. Ambos construyeron reconocidas trayectorias y dieron continuidad a una tradición musical de tres generaciones.

Fue un prestigioso contrabajista y como tal formó parte a finales de la década del 30 de la recién creada orquesta del Teatro Argentino de La Plata, aunque también integró la Orquesta de Cámara Municipal y la Orquesta Sinfónica Nacional. Al mismo tiempo, fue profesor titular de Contrabajo del Conservatorio Gilardo Gilardi, donde hace muchos años había sido el primer alumno de ese instrumento.

Tuvo un paso fugaz por la música popular, integrando las orquestas de tango que sonaban a mediados de los ‘40 en La Plata, como la de Tatin Saborido y la de Blassi-Orlando. Pero su temprano ingreso en la orquesta del Argentino terminó con esa incursión.

CON ARTISTAS DE PRIMER NIVEL

A lo largo de su rica trayectoria tocó con artistas como Zubin Mehta, Igor Strawinsky, Pablo Casals, Karl Richter e Igor Markevich, entre otros. Nunca dejó de recordar estos nombres y las anécdotas cosechadas en más de medio siglo de trayectoria por escenarios del país, de Latinoamérica, de Canadá y Estados Unidos.

Así le contó a este diario por qué se dedicó al contrabajo: “Crecí escuchando ese instrumento, que mi padre tocaba profesionalmente. En esa época vivíamos en el Barrio Hipódromo y yo no andaba muy bien en el colegio secundario, a decir verdad. Entonces mi papá me propuso estudiar música con él y mi entusiasmo fue inmediato. Así que después me mandó a estudiar con el mejor profesor de la época, José Rovira, que enseñaba en Buenos Aires y que se convirtió en un referente muy importante para mí. Después de eso siempre me gustó el contrabajo y no lo hubiera cambiado por nada”.

También recordó los esfuerzos físicos que debió enfrentar como músico del Argentino: “Nos hacían viajar lejos para tocar, vestidos de gala en el micro y volviendo el mismo día, sin poder descansar después de tocar óperas enteras. Era desgastante, pero es tal la magia de la música que ni aún en esos tiempos perdí la alegría de tocar, pese a esas condiciones”.

Recordó también que “cuando el viejo teatro se quemó, la mayoría de los músicos se fue de la orquesta y solo quedamos 18 integrantes dispuestos a seguir. Otro recuerdo tiene que ver con el último gobierno militar, cuando se trabajaba en pésimas condiciones”.

El maestro Poli aludió también al ambiente de la música clásica, al señalar que “es difícil hoy insertarse en el mundo de la música, es harto complicado, porque se trata de un ambiente muy competitivo y con pocas plazas”.

CON SUS HIJOS

Ya retirado, dijo que disfrutaba mucho “hacer música con mis hijos y como no sé asumir el papel de espectador y me cuesta escuchar música desde la platea, los espectáculos de ellos son los únicos que voy a ver. Me generan, claro, una gran expectativa y cierta ansiedad, esperando que todo salga bien”.

Roberto Poli falleció en La Plata el 4 de octubre de 2004, a los 76 años de edad.