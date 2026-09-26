Sábado bien primaveral en La Plata, pero hay lluvias a la vista: ¿cuándo llegan?

El tiempo este sábado en La Plata y alrededores se presentará plenamente primaveral, con cielo parcialmente nublado vientos leves y temperatura mínima de 10°C y máxima de 21°C, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En tanto, para esta noche se aguardan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Para el domingo se aguarda un desmejoramiento del estado del tiempo. El SMN pronosticó chaparrones a lo largo de la jornada, acompañados de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas que se ubicarán entre los 13°C y 19°C.

Mientras que el lunes la condiciones meteorológicas serán con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 13°C y máxima de 19°C.