Sábado con buen tiempo en La Plata: cómo estará el clima durante el fin de semana

La Plata tendrá este sábado 14 de noviembre una jornada con buen tiempo y temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico extendido. La temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27°, en un día que se presentará con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

De cara al domingo 15, el panorama meteorológico continuará siendo agradable. Se espera otra jornada de buen tiempo, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 25°, por lo que el cierre del fin de semana tendrá condiciones similares.

En tanto, el lunes 16 comenzará con un escenario diferente: se prevé cielo mayormente nublado, aunque las temperaturas seguirán siendo agradables. La mínima rondará los 20 grados y la máxima llegará a los 26°.

De esta manera, La Plata tendrá un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas, sin cambios bruscos en las temperaturas y con un comienzo de semana que estará marcado principalmente por la nubosidad.