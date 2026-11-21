El tiempo en La Plata y alrededores se presentaba en las primeras horas de este sábado con cielo parcialmente nublado y con temperatura mínima de 16 grados, mientras que la máxima por la tarde llegará a 26 grados. Sin bien las marcas térmicas serán agradables, se espera una desmejora de las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas en el orden del 40 por ciento, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La tendencia de tiempo inestable continuará en las primeras horas del domingo en cuanto se esperan chaparrones por la madrugada. Para la tarde de mañana se aguarda cielo parcialmente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 26.

La inestabilidad prevalecerá el lunes ya que se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 16 y 27 grados entre la mañana y la tarde, mientras que por la noche el cielo volverá a lucir mayormente nublado.