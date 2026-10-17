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La Región

Sábado fresco y nublado en La Plata: cómo sigue el tiempo este fin de semana

Por Redacción

El frío se hará sentir en La Plata durante este fin de semana, con temperaturas bajas, cielo mayormente nublado y viento del sudeste. Según el pronóstico, las mínimas rondarán los 6 grados, mientras que las máximas no superarán los 16 grados.

Para este sábado se espera una jornada fría a fresca, con cielo nublado durante las primeras horas y tendencia a parcial nublado. Los vientos soplarán moderados del sudeste y las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados.

En tanto, el domingo continuará el tiempo frío a fresco en la ciudad, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sudeste. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 16.

De esta manera, se espera un fin de semana con condiciones frescas en La Plata, por lo que será conveniente salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

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