Sábado gris, ventoso y con chaparrones a la vista en La Plata 

El tiempo en La Plata y alrededores se presentaba este sábado con cielo gris y probabilidad de chaparrones a partir de la tarde, vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 18, según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El domingo se mantendrá la tendencia de inestabilidad con lluvias aisladas desde la madrugada y chaparrones matinales, mientras que el resto de la jornada tendrá cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura que se ubicarán entre 9 y 16 grados.

La mejora del estado del tiempo podría llegar el lunes. El SMN prevé para el comienzo de la próxima semana en la región del Gran La Plata cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 6 grados y máxima de 16.