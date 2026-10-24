Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Según el SMN

Sábado gris, ventoso y con chaparrones a la vista en La Plata 

Los platenses tendrán tiempo inestable este fin de semana. El pronóstico extendido

Por Redacción

El tiempo en La Plata y alrededores se presentaba este sábado con cielo gris y probabilidad de chaparrones a partir de la tarde, vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 18, según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

El domingo se mantendrá la tendencia de inestabilidad con lluvias aisladas desde la madrugada y chaparrones matinales, mientras que el resto de la jornada tendrá cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura que se ubicarán entre 9 y 16 grados. 

La mejora del estado del tiempo podría llegar el lunes. El SMN prevé para el comienzo de la próxima semana en la región del Gran La Plata cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 6 grados y máxima de 16. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?