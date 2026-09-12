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La Región

Sábado gris y frío en La Plata: pronostican lloviznas y fuertes ráfagas de viento

Por Redacción

La jornada se presentará mayormente nublada, con bajas temperaturas y viento del sudeste que podría intensificarse durante el día. La mínima será de 7°C y la máxima apenas alcanzará los 11°C.

El sábado arrancó con un panorama gris y frío en La Plata y la región. De acuerdo con el pronóstico, se espera una jornada con cielo nublado, bajas temperaturas y probabilidad de lloviznas.

El viento será otro de los protagonistas del día, con circulación predominante del sudeste y ráfagas que podrían generar una mayor sensación de frío, especialmente durante las primeras horas y hacia la tarde.

La temperatura mínima prevista será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 11°C, por lo que se recomienda salir con abrigo y prestar atención a los cambios en las condiciones durante la jornada.

El tiempo inestable y la presencia de viento mantendrán un escenario típicamente invernal en la capital bonaerense, con pocas chances de una mejora significativa de las condiciones durante el sábado.

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