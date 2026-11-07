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La Región

Sábado nublado en La Plata: cómo sigue el tiempo este fin de semana

Por Redacción

La jornada comenzó con algunas precipitaciones aisladas, pero las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas. Se espera un sábado fresco, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 18°C. El buen tiempo continuará durante el domingo y el lunes.

El pronóstico del tiempo anticipa un sábado con algunas lluvias aisladas durante la madrugada en La Plata y la región. Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar durante la mañana y se espera que el resto de la jornada transcurra sin precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 18°C. Además, habrá vientos moderados provenientes del sector sur, que contribuirán a mantener un ambiente fresco.

Cómo sigue el tiempo durante el domingo y el lunes

De acuerdo con las previsiones, el buen tiempo se extenderá durante el domingo, que se presentará soleado y con temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 21°C de máxima. Los vientos serán leves y rotarán entre el sudoeste y el este.

Por su parte, el lunes también tendrá condiciones estables, con cielo soleado y un ambiente fresco durante las primeras horas, aunque más templado por la tarde. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 24°C, con vientos leves del este.

De esta manera, después de un comienzo de sábado con algunas precipitaciones, La Plata tendrá un fin de semana con una mejora de las condiciones climáticas y temperaturas en ascenso hacia el inicio de la próxima semana.

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